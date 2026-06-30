Религиозно-просветительское учебное заведение построят на улице Мазита Гафури.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На заседании межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях представили проект многофункционального центра духовно-национального образования «Казанское медресе имени 1000-летия принятия ислама» на улице Мазита Гафури. Об этом сообщает Комитет Татарстана по охране ОКН.

На совещании также обсудили и другие проекты, в частности речь шла о подземной парковке и ТЦ на улице Тукая, многофункциональном комплексе на улице Табейкина и ЖК на улице Гладилова. Был представлен проект строительства частных домов на улицах Щепкина и Касаткина, кафе в Лаишево и Чистополе. Вместе с этим в Билярске планируют построить здание исполкома, а в Свияжске на улице Александровской появится новый дом.

Проводивший заседание раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что все проекты должны в положительном ключе выделять историческое наследие и объекты культурного наследия республики, не нарушая аутентичный облик.

Ранее сообщалось, что зданию, где работал Мулланур Вахитов, присвоят статус ОКН. Оно находится на улице Тукая, 1/15 в Казани.

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