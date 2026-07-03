Поезда будут следовать без промежуточных остановок.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Дополнительные поезда до казанского аэропорта отправят 4 июля. Там пройдет юбилейное юмористическое «Шоу Импровизаторы. 10 лет».

Пригородные поезда поедут:

- со станции Казань в 14:02, с прибытием на станцию Аэропорт в 14:28;

- со станции Аэропорт в 17:45, с прибытием на станцию Казань в 18:22;

- из Казани отправляется в 18:10, а прибывает в Аэропорт в 18:39;

- из аэропорта рейс запланирован на 21:40, а прибытие в Казань - в 22:09.

Поезда будут следовать без промежуточных остановок, отметили в РЖД.

Ранее сообщалось, что в дни саммита АСЕАН в Казани пригородные поезда перевезли 16,5 тысячи пассажиров. Почти треть из них – это участники, волонтеры и организаторы.

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