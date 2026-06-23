Почти треть из них – это участники, волонтеры и организаторы.

Автор фото: ППК АО «Содружество»

Во время саммита «Россия - АСЕАН», проходившего в Казани с 17 по 19 июня, пригородными поездами воспользовались более 16,5 тысячи пассажиров. Почти 5,8 тысячи из них - это участники, волонтеры и организаторы, поделилась ППК АО «Содружество».

В пресс-службе компании уточнили, что в эти дни из столицы Татарстана в аэропорт и обратно курсировали более 80 дополнительных поездов с интервалом движения от 30 минут до 1 часа. Число пассажиров на этом маршруте выросло в три раза.

- Пассажиров перевозили электропоезда нового поколения серии ЭПЗД в шестивагонном исполнении, оснащенные всем необходимым для комфортного передвижения. Поезда следовали в сопровождении сотрудников безопасности, а на станциях гостей встречали волонтёры и сотрудники ППК «Содружество», - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее мы писали, что Татарстан вошел в топ-10 регионов с самыми высокими доходами населения. За чертой бедности в 2025 году в республике находились 3,3 процента жителей.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.