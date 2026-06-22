Врач-психиатр посоветовал продукты против апатии.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Возвращение из отпуска для многих из нас оборачивается эмоциональной ломкой. Как избежать «синдрома отмены позитива», рассказал врач-психиатр, преподаватель кафедры психиатрии и медицинской психологии РУДН Владимир Соколов.

В числе витаминов, которые помогут правильно подготовить организм к выходу из отпуска, не позволяя впасть в апатию в первые рабочие дни, эксперт назвал магний, селен, омегу-3, тирозин и триптофан. Все эти элементы есть в скумбрии и тунце.

- Рыба содержит микроэлементы и витамины, которые встраиваются в работу мозга и помогают нивелировать снижение настроения после выхода из отпуска. Чтобы снизить риск, начинать готовить организм к перепадам уровней нейромедиаторов нужно заранее, и здесь требуются два разных продукта: один – стабилизатор кортизола и серотонина, второй – основа для выработки для дофамина, - пояснил Владимир Соколов.

За 10—14 дней до отпуска специалист рекомендует употреблять жирную скумбрию, которая работает блокатором для мозга и гарантированно снижает тяжесть переживаний после выхода из отпуска. Достаточно будет по 150—200 граммов 2–3 раза в неделю.

Во время самого отпуска эксперт советует включить в меню тунца, который содержит тирозин, триптофан, витамины B6 и B12, а также селен. Нужно употреблять по 80—100 граммов тунца через день.

- Рыба дает человеку основу, чтобы не свалиться в тоску и пониженное настроение, когда отпуск закончился. Мозг перестает требовать «еще одну дозу впечатлений» и спокойно переключается на рабочие задачи. Это именно то, чего мы ждем от профилактики, - констатирует врач.

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