Общество
22 июня 23:35
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Как избежать послеотпускной депрессии и желания уволиться, - эксперт

Врач-психиатр посоветовал продукты против апатии.

Как избежать послеотпускной депрессии и желания уволиться, - эксперт

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Возвращение из отпуска для многих из нас оборачивается эмоциональной ломкой. Как избежать «синдрома отмены позитива», рассказал врач-психиатр, преподаватель кафедры психиатрии и медицинской психологии РУДН Владимир Соколов.  

В числе витаминов, которые помогут правильно подготовить организм к выходу из отпуска, не позволяя впасть в апатию в первые рабочие дни, эксперт назвал магний, селен, омегу-3, тирозин и триптофан. Все эти элементы есть в скумбрии и тунце.  

- Рыба содержит микроэлементы и витамины, которые встраиваются в работу мозга и помогают нивелировать снижение настроения после выхода из отпуска. Чтобы снизить риск, начинать готовить организм к перепадам уровней нейромедиаторов нужно заранее, и здесь требуются два разных продукта: один – стабилизатор кортизола и серотонина, второй – основа для выработки для дофамина, - пояснил Владимир Соколов.  

За 10—14 дней до отпуска специалист рекомендует употреблять жирную скумбрию, которая работает блокатором для мозга и гарантированно снижает тяжесть переживаний после выхода из отпуска. Достаточно будет по 150—200 граммов 2–3 раза в неделю.  

Во время самого отпуска эксперт советует включить в меню тунца, который содержит тирозин, триптофан, витамины B6 и B12,  а также селен. Нужно употреблять по 80—100 граммов тунца через день.  

- Рыба дает человеку основу, чтобы не свалиться в тоску и пониженное настроение, когда отпуск закончился. Мозг перестает требовать «еще одну дозу впечатлений» и спокойно переключается на рабочие задачи. Это именно то, чего мы ждем от профилактики, - констатирует врач.

Ранее мы рассказали, сколько татарстанцы работают на первом месте трудоустройства. Мужчины, как правило, чуть дольше задерживаются на первом месте работы, чем женщины.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Богатые богатеют быстрее: Росстат по-новому измерил пропасть между доходами

Ключевая ставка сыграла на руку тем, у кого есть сбережения, а зарплаты подняло не от хорошей жизни.

пресс-служба мэрии Казани
Казанская выпускница получила высшие баллы на ЕГЭ по трем предметам

Лейсан Шакирова планирует поступать в КФУ.

соцсети
Казанцев просят помочь найти пропавшую 27-летнюю женщину

Вот уже почти десять дней местонахождение Лейлы Мубараковой неизвестно.

dumrt.ru
Арабский язык начнут изучать в российских школах с 1 сентября

Программа уже утверждена, олимпиады по арабскому идут третий год.

пресс-служба раиса РТ
ДПС в Казани остановила движение ради бабушки на участке саммита АСЕАН

Во время масштабных событий службы не забывают о простых местных жителях.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной

Зависимость рынка недвижимости от господдержки становится менее заметной. Семейная ипотека по-прежнему остается драйвером продаж, однако доля рыночных жилищных кредитов растет. Причиной стали изменения в условиях льготных программ.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.