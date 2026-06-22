Общество
22 июня 21:14
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«Вечерняя Казань»

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Почему подростки в России начали чаще болеть раком

Среди столкнувшихся с онкологией процент девушек оказался выше, чем юношей.

Почему подростки в России начали чаще болеть раком

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Медики зафиксировали рост числа онкологических заболеваний среди молодых людей до 18 лет, однако далеко не всегда причиной опухоли у российских подростков становятся вредные привычки. Дело в нарушении развития на клеточном уровне, которое возникает в раннем возрасте, а также в банальном улучшении диагностических методов. Зумерам чаще проводят КТ, МРТ и другие исследования, в том числе в рамках диспансеризации. Своевременное выявление является залогом положительной динамики лечения, сообщает «База».

По данным НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова, наиболее часто у подростков находят лейкемию, рак костей, мозга и ЦНС. Встречается и лимфома Ходжкина — поражение лимфатической системы. Среди девушек процент заболеваемости оказался выше — 26 процентов против 24 у парней. Первые чаще заболевают раком яичников и щитовидной железы, а у юношей как раз и диагностируют лимфомы.

Напомним, что пройти МРТ с 1 сентября россияне смогут без направления врача. Это обследование позволяет абсолютно безопасно выявить возможные патологии ряда внутренних органов без рентгеновского излучения.

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