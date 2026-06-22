Общество
22 июня 20:24
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«Вечерняя Казань»

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По новому законопроекту в России решили не запрещать ИИ, а поддерживать его

Авторы документа разграничили действие будущего закона и сделали акцент на стимулировании отрасли.

По новому законопроекту в России решили не запрещать ИИ, а поддерживать его

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Правительство России переработало законопроект об искусственном интеллекте — в новой редакции строгий контроль решили заменить поддержкой развития нейросетей. Например, будущий закон будет касаться только крупных фундаментальных моделей с более чем миллиардом параметров. Иными словами, маленькие ИИ регулироваться не будут. Об этом сообщает «Российская газета».

Дело в том, что впоследствии эти самые крупные модели смогут получить звание «национальных» — на них и будут распространяться ограничения и требования. Законопроект даже назвали иначе. Если ранее в заголовке звучали слова «регулирование ИИ», то в новой редакции он стал законом «О поддержке развития технологий ИИ». Сократилось число статей — с 21 до 13. В них сняты обязанности с операторов и владельцев систем.

Более того, в проекте сформулированы самые базовые понятие, которых в законодательстве до этого вообще не существовало, заявил вице-премьер — зампред правительства Дмитрий Григоренко, возглавлявший работу над законопроектом.

Будущий закон предполагает постепенное применение новых правил. В случае положительного решения он начнет действовать с 1 марта 2027 года.

Ранее в ЦБ заявили, что ИИ пока не изменил рынок труда, однако скоро последствия развития технологий станут заметны. Охлаждение в этом секторе идет медленно — безработица остается на низком уровне.

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