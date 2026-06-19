Ключевая ставка сыграла на руку тем, у кого есть сбережения, а зарплаты подняло не от хорошей жизни.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Росстат решил считать неравенство в доходах россиян честнее. К прежним расчётам добавили налоги и разницу между регионами. Итог всё равно тревожный: 10 процентов самых обеспеченных получают почти треть всех доходов страны, а на долю 10 процентов беднейших приходится лишь два процента.

Главный двигатель расслоения — высокая ключевая ставка Центробанка. Банки дают щедрые проценты по вкладам, и деньги буквально капают тем, у кого они уже есть. У богатых есть сбережения, акции, бизнес — проценты стали отличной прибавкой. А малообеспеченные живут на одну зарплату. Она, правда, тоже выросла — больше чем на 20 процентов за пару лет, но эксперты из РАНХиГС объясняют это просто: рабочих рук не хватает, вот и платят больше и курьеру, и банкиру. Экономика эффективнее не стала.

Теперь лидирует группа с доходом выше 100 тысяч рублей в месяц — её доля выросла с 16,7 до 22,3 процента. Но в Высшей школе экономики считают, что реальных богачей даже больше, чем показывает статистика: состоятельные люди редко участвуют в опросах. А коэффициент Джини, который измеряет неравенство, в 2025 году и так подскочил до рекордных 0,422. Национальная цель — снизить его до 0,37 к 2030 году.

Международная практика говорит: людям комфортно, когда разрыв между самыми богатыми и самыми бедными — от 5 до 8 раз. В России этот коридор пока не достигнут. Эксперты института Гайдара допускают, что при замедлении экономики неравенство может даже снизиться — в кризис богатые теряют больше бедных.

Ранее мы писали, что к 2030 году в Татарстане вырастет уровень бедности. Такая же история ожидается по всей стране.

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