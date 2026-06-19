Экономика
19 июня 08:51
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«Вечерняя Казань»

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Акцизы на пиво принесли бюджету Татарстана 6,4 млрд рублей за пять месяцев

Это почти в четыре раза больше, чем поступления от акцизов на крепкий алкоголь.

Акцизы на пиво принесли бюджету Татарстана 6,4 млрд рублей за пять месяцев

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Пивные акцизы стали вторым по величине источником доходов консолидированного бюджета Татарстана с начала года. По данным Минфина республики, за январь – май 2026 года они принесли в казну 6,4 миллиарда рублей. Для сравнения, акцизы на алкогольную продукцию за тот же период дали всего 1,6 миллиарда — почти в четыре раза меньше.

Всего за пять месяцев консолидированный бюджет получил 19,3 миллиарда рублей акцизов, это чуть больше трети от годового плана. Самую крупную долю обеспечили акцизы на нефтепродукты — 8,9 миллиарда рублей. Эти деньги идут строго на дорожную деятельность в регионе. Ещё 2,3 миллиарда поступили в счёт компенсации потерь по движимому имуществу и средним дистиллятам. Акцизы на газ для производства аммиака принесли скромные 0,1 миллиарда рублей.

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