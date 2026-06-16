Наиболее популярными оказались напитки, еда и покупки на маркетплейсах.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Спонтанные покупки важны и доставляют им внутреннее удовлетворение, уверены больше половины опрошенных казанцев (62%). Еще 40% считают, что покупки просто заставляют почувствовать себя лучше. При этом 30% жителей сообщили, что не считают их необходимыми, хотя они и приятны в повседневной рутине, выяснили аналитики пресс-службы Sokolov.

55% жителей столице Татарстана считают усталость основным фактором, влияющим на их эмоциональное состояние. Почти столько же (50%) беспокоятся о количестве денег на банковской карте. Еще 47% опрошенных ответили, что плохая погода тоже влияет на настроение. Среди повседневных раздражителей жители Казани выделили высокую рабочую нагрузку (44%) и недостаток общения с близкими (36%).

Для получения удовольствия казанцы чаще всего выбирают кофе или другой напиток (52%). Чуть меньше людей (49%) предпочитают покупать любимые блюда, а 31% опрошенных делает покупки в интернет-магазинах. Также горожане посещают рестораны (24%), покупают косметику (22%), сладости (11%) и цветы (8%).

Большая часть казанцев спокойно воспринимает такие траты. Треть жителей совершает их несколько раз в неделю, 32% — каждый день. Но остались и те, кто балует себя крайне редко — 4%.

33% респондентов утверждают, что их траты обычно спланированы и осознанны, и они заранее знают, на что идут деньги. Еще 30% опрашиваемых признаются, что иногда совершают спонтанные покупки, но при этом продолжают следить за своими расходами. К слову, не все испытывают чувство вины после импульсивных трат: 28% считают это нормальной заботой о себе, а 34% лишь иногда задумываются, что могли бы распоряжаться деньгами более рационально.

45% заявили, что не превышают 5 тысяч рублей в месяц на незапланированные покупки. Еще 30% тратят от 5 до 10 тысяч рублей, и только 5% респондентов готовы ежемесячно выделять более 30 тысяч рублей.

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