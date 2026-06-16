Общество
16 июня 18:17
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«Вечерняя Казань»

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Список авто для такси пополнит Jetour X70PLUS

Авто китайского бренда собирается в России в рамках СПИК.

Список авто для такси пополнит Jetour X70PLUS

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В перечень авто, разрешенных для такси, вошел автомобиль китайского бренда Jetour X70PLUS. Об этом сообщили в Минпромторге.

Машина китайского бренда. Ее собирают в России в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК). Она имеет высокий уровень локализации производства.

Отметим, что список регулярно пополняется по мере локализации новых моделей. Для включения в него авто должно соответствовать одному из трех критериев, установленных законом о локализации такси.

Ранее сообщалось, что за семь лет число выданных разрешений для таксистов в Татарстане выросло в три раза. С начала года было зарегистрировано 6100 перевозчиков легкового такси.

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