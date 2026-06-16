Показатели составили 89 процентов совокупных потерь от инфекционной заболеваемости в России.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В 2025 году зарегистрировано около 32 миллионов случаев ОРВИ. К врачам обратились почти 22 процента от всего населения России. Значение превышает показатели 2024 года на 1,5 процента, однако экономический ущерб возрос на 43 процента, до 1,17 триллиона рублей, следует из доклада Роспотребнадзора, на который ссылаются «Ведомости».

При этом экономический ущерб от гриппа и ОРВИ составил большую часть — 89 процентов – совокупных потерь от инфекционной заболеваемости в России. Рост затрат объясняется тем, что на прошлый год пришлись пики заболеваемости сразу двух эпидемических сезонов – 2024–2025 и 2025–2026 годов.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович объяснила, что рост затрат мог произойти из-за увеличения объемов оказания медпомощи и внедрение в клинику новых, более дорогих лекарств и технологий. Повлияла и инфляция: цены на медуслуги за год выросли и в государственном, и в частном сегменте – и это общемировая тенденция. Расходы на здравоохранение всегда растут примерно в два раза быстрее ВВП.

К тому же заболеваемость гриппом за 2025 год выросла в три раза по сравнению с предыдущим годом. Показатели составили 376 случаев на 100 тысяч населения, что в шесть раз выше среднемноголетнего уровня. Затраты на лечение гриппа за год выросли в 3,5 раза, до 27,6 миллиарда рублей. Грипп принес ущерб больше, чем COVID-19.

В то же время за прошлый год снизился охват населения вакцинацией от гриппа. Привили 81 миллион россиян — это около 55 процентов жителей.

Ранее сообщалось, что России не нужна массовая вакцинация от вируса Эболы. Руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заметил, что возможности эпидемиологического распространения инфекции равняются нулю.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.