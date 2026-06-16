Казанский адвокат Нагиев займется делом о смерти парня из-за столбов в грузовике
Предстоит выяснить, соблюдал ли владелец большегруза ПДД.
Известный казанский адвокат Руслан Нагиев занялся делом о смерти 15-летнего подростка, который врезался в столбы в кузове грузовика и умер. В частности, предстоит выяснить, были ли соблюдены водителем большегруза правила дорожного движения, требования к перевозке груза и другие обязательные меры безопасности.
«Убежден, что каждая такая трагедия требует объективной правовой оценки, поскольку соблюдение установленных правил существует именно для предотвращения подобных последствий либо минимизации их тяжести», - говорится в посте в его телеграм-канале.
По его словам, хоть «всё происходит по воле Всевышнего», человек обязан принимать разумные меры предосторожности.
Напомним, в Лаишевском районе подросток погиб, катаясь на самокате. Это произошло 9 июня в ЖК «Аэросити-2». Предварительно, он ехал и ударился о столбы, торчащие из кузова грузовика.
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