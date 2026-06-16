Жителей города приглашают посмотреть кино под открытым небом и поучаствовать в детском интерактиве «Казанские котята».

Автор фото: Денис Гордийко / мэрия Казани

В столице республики стартовала культурная программа «Җанлы бистә» («Живая слобода») в Старо-Татарской слободе. Она продлится до 29 июня, а все события пройдут на сцене по адресу: улица Каюма Насыри, 26. Например, 23 июня в 18:30 горожан будут ждать на тренировке «зумба по-татарски», сообщает пресс-служба мэрии Казани.

До этого, 17 июня, пройдет кинопоказ мультфильма «Царевна-лягушка» под открытым небом в рамках рубрики «КиноСреда». Казанцев просят учесть погодные условия. В завершение программы состоится детский интерактив «Казанские котята» — самые маленькие жители поучаствуют в мастер-классе и флешмобе мыльных пузырей. Событие запланировано на 29 июня в 17:00.

На все события гостей предварительно просят зарегистрироваться.

Ранее сообщалось, что в память о начале Великой Отечественной войны 21 и 22 июня в Казани состоятся акции «Огненные картины войны» и «Свеча памяти». Жители выложат из свечей портрет советского офицера, майора, одного из руководителей обороны Брестской крепости Петра Гаврилова.

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