Экономика
19 июня 11:42
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Россиянам стали на 25% чаще одобрять кредиты

Рост связывают со снижением ключевой ставки.

Россиянам стали на 25% чаще одобрять кредиты

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С начала 2026 года доля одобрений по кредитам в России выросла с 17,7 до 24,7 процента. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй, пишут «Известия».

По итогам мая банки соглашались выдавать лишь одну ссуду из четырех заявок. По 75 процентам обращений за заемными деньгами россиянам по-прежнему приходили отказы.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова считает, что рост одобрений связан со снижением ключевой ставки. Однако политика Центробанка все еще остается жесткой.

Как говорит финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин, рост цен повлиял на то, что россияне стали откладывать крупные покупки. Они пытаются накопить самостоятельно, а затем, при необходимости, все-таки могут обратиться за кредитом.

За первые пять месяцев этого года объем выдач кредитов наличными оказался более чем на 30 процентов выше, чем годом ранее. Дополнительным драйвером стал рост интереса к рефинансированию, заявил директор департамента розничных рисков ПСБ Евгений Иванов. Сейчас многие заемщики объединяют несколько кредитов или переоформляют их по более низким ставкам, снижая ежемесячный платеж. И вероятность одобрения по такой схеме выше, так как это в целом способствует снижению долговой нагрузки клиентов.

Ранее сообщалось, что прошлогодний спад на выдачу кредитов полностью отыграют во всех сегментах. Аналитики предсказывают, что в этом году рынок розничного кредитования вырастет более чем на треть.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
ИД «Вечерняя Казань»
Часть АЗС Казани закрылась, а часть – ввела ограничения на продажу бензина

Где-то исчезло дизельное топливо.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Казанцам перечислили все дороги, которые перекрывают на саммит АСЕАН

Ограничения действуют до 20 июня.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Неработающие россиянки с детьми могут получить несколько пособий и маткапитал

Государство поддерживает матерей с маленькими детьми.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Какую пенсию получают в среднем судьи в России

Итоговая сумма зависит от уровня судебной инстанции.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Глава Рособрнадзора развеял миф о низком уровне знаний «поколения ЕГЭ»

Анзор Музаев заявил, что именно эти люди строят космодромы и создают высокие технологии.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов

Оформить микрозайм «до зарплаты» станет сложнее — из-за новых правил МФО обязаны проверять каждого клиента. Рынок охлаждается, но эксперты предупреждают: есть риск, что заемщики, получившие отказ, начнут обращаться к нелегальным кредиторам.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.