Рост связывают со снижением ключевой ставки.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С начала 2026 года доля одобрений по кредитам в России выросла с 17,7 до 24,7 процента. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй, пишут «Известия».

По итогам мая банки соглашались выдавать лишь одну ссуду из четырех заявок. По 75 процентам обращений за заемными деньгами россиянам по-прежнему приходили отказы.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова считает, что рост одобрений связан со снижением ключевой ставки. Однако политика Центробанка все еще остается жесткой.

Как говорит финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин, рост цен повлиял на то, что россияне стали откладывать крупные покупки. Они пытаются накопить самостоятельно, а затем, при необходимости, все-таки могут обратиться за кредитом.

За первые пять месяцев этого года объем выдач кредитов наличными оказался более чем на 30 процентов выше, чем годом ранее. Дополнительным драйвером стал рост интереса к рефинансированию, заявил директор департамента розничных рисков ПСБ Евгений Иванов. Сейчас многие заемщики объединяют несколько кредитов или переоформляют их по более низким ставкам, снижая ежемесячный платеж. И вероятность одобрения по такой схеме выше, так как это в целом способствует снижению долговой нагрузки клиентов.

Ранее сообщалось, что прошлогодний спад на выдачу кредитов полностью отыграют во всех сегментах. Аналитики предсказывают, что в этом году рынок розничного кредитования вырастет более чем на треть.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.