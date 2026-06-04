Международный аэропорт «Казань», согласно данным госзакупок, вкладывает приличные суммы на обслуживание службы кейтеринга. Расходы, отражённые в отчётах, составляют десятки миллионов рублей. Разберем подробнее, куда идут деньги

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

От чак-чака до элитного алкоголя

Пока Международный аэропорт «Казань» готовится к открытию 30 августа этого года нового пассажирского терминала, за кулисами его операционной деятельности кипит масштабная финансовая жизнь. Изучив реестр официальных госзакупок, «Вечерняя Казань» узнала, сколько стоит содержание службы кейтеринга в главном аэропорту Татарстана. Цифры впечатляют: расходы измеряются десятками миллионов рублей.

Нам удалось проанализировать актуальные лоты аэропорта за весну 2026 года, направленные на обеспечение питания пассажиров, а также экипажей самолетов. Все закупки проходят через строгие сита электронных торгов, обнажая реальные аппетиты и потребности авиаузла. Например, воздушная гавань направила более 111 миллионов рублей на закупку продуктов, напитков и расходных материалов для кейтеринговой службы. Данные тендеров свидетельствуют о масштабном обеспечении бортового питания, включая поставки алкоголя на сумму почти 10 миллионов рублей. Информация основана на открытых тендерных данных, доступных на сайте RosTender и Контур.Закупки.

Самая крупная статья «продуктовых» расходов из изученных документов - закупка безалкогольных напитков и снеков. Эти запасы формируются для регулярного пополнения баров в бизнес-залах и комплектования рационов бортового питания. Газировка, соки и чипсы обошлись аэропорту более чем в 21,4 миллиона рублей. Еще одной внушительной строчкой в бюджете стала так называемая порционная продукция — на индивидуальные джемы, масло, сахар, соусы и другие упакованные продукты потратят более 31,3 миллиона рублей. Дополнительно на порционные и весовые продукты питания выделили 4,2 миллиона рублей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На хлебобулочные изделия казанская воздушная гавань готова потратить 5,3 миллиона рублей, а на свежую фруктово-ягодную продукцию — 1,9 миллиона рублей. Не забыли и про десерты: закупка традиционного щербета обойдется в 1,1 миллиона рублей, а замороженных десертов — в почти 1,2 миллиона рублей. Для любителей расслабиться перед полетом или отдохнуть в VIP-зонах аэропорт законтрактовал крупные партии алкоголя: две отдельные закупки пива обошлись в почти 1,7 и 2 миллиона рублей соответственно. Еще 6 миллионов рублей направлено на поставку иной алкогольной продукции широкого спектра. На закупку консервации (маслины, корнишоны, грибы) выделено 1,7 миллиона рублей.

Чтобы разложить и разлить миллионные объемы еды и напитков, кейтеринговой службе требуется колоссальное количество расходных материалов. Суммарно на одноразовую посуду аэропорт выделил более 16 миллионов рублей, разбив траты на два крупных лота: 7,8 и 8,3 миллиона рублей. Параллельно закупаются «вспомогательные материалы» — под этим термином обычно скрываются салфетки, зубочистки, пищевая пленка, контейнеры и расходники для кухни. Два таких контракта обошлись аэропорту Казани в 5,7 и 5,1 миллиона рублей, в итоге, общая сумма только изученных контрактов превышает 95 миллионов рублей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Большинство вылетающих из Казани регулярных и чартерных рейсов заказывают рационы (горячее, холодные закуски, соки, алкоголь для бизнес-класса) именно у внутренней службы кейтеринга аэропорта. При этом в залах ожидания повышенного комфорта («Air Lounge», «Sky Lounge» и VIP-терминалах) еда, пиво, вино и крепкий алкоголь включены в стоимость прохода и потребляются пассажирами в больших объемах круглые сутки. Пилоты и бортпроводники всех авиакомпаний тоже обеспечиваются питанием за счет перевозчика через местный кейтеринг на обязательной основе.

Казанский аэропорт в ответ на запрос «Вечерней Казани» об обоснованности таких высоких трат и их финансовых деталях сообщил, что не может предоставить информацию о закупках продуктов для службы кейтеринга, поскольку эти данные являются коммерческой тайной.

Расходы только на нужное?

Экс-пилот и авиалюбитель Святослав утверждает, что для аэропортов с пассажиропотоком более пяти миллионов человек в год такие цифры — обычное дело. Кейтеринговые контракты Шереметьево и Пулково исчисляются миллиардами рублей, так как они обслуживают десятки миллионов пассажиров, поэтому 111 миллионов для них — это бюджет короткого промежутка времени на мелкие хозяйственные расходы, но никак не годовой или сезонный кейтеринг.

- Любые подобные «сливы» о точных тратах за текущие периоды физически не могут быть подкреплены итоговой финансовой отчетностью, так как весна 2026 года только завершается. Финансовые итоги и аудиты за этот квартал официально опубликуют гораздо позже, - уточнил Святослав.

По его словам, эти закупки могут показаться огромными для обычного человека, но для авиаузла это обычное дело для поддержания непрерывности работы. Для каждого аэропорта России расходы будут индивидуальными и адаптированными под их текущие потребности. Также влияют экономические факторы: рост НДС, высокая инфляция и повышение цен со стороны поставщиков.

Доцент кафедры стратегического и инновационного развития финансового университета при правительстве России Андрей Жуковский отметил, что рост затрат на продукты питания в казанском аэропорту не вызывает удивления, ведь эти показатели сильно зависят от пассажиропотока и качества обслуживания не вызывает удивления. Это происходит благодаря соблюдению высоких мировых стандартов и присутствию иностранных авиаперевозчиков, что усиливает положительный эффект.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»



- Сумма в 111 миллионов рублей на продукты и напитки для регионального хаба, подобного Казани, вполне оправдана. Хотя на первый взгляд может показаться, что эффект мультипликатора здесь не так заметен, на самом деле такие инвестиции стимулируют развитие смежных отраслей. Это создаёт новые рабочие места и приносит реальный доход в регион. Стоимость контрактов, вероятно, связана с одним циклом навигации — летним или зимним. Здесь важны точные согласования с полётной программой авиакомпаний, прогнозируемым пассажиропотоком, сезоном отпусков и чартерными рейсами на курорты, - отметил Жуковский.

Он уверен, что алкоголь, особенно изысканные напитки (шампанское, вино и коньяк) значительно повышают доходы. Важно также управлять рисками и предотвращать инциденты, связанные с авиадебошем. Аэропорты имеют свои особенности, которые необходимо учитывать. Прежде всего, это требования к упаковке, объему, температурным режимам и федеральным и международным правилам авиационной безопасности. Для таких закупок требуется более тесное сотрудничество между производителями, поставщиками и конечными покупателями. Это позволит разработать комплексные решения, которые будут отвечать всем требованиям.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»



Экономист точно не знает, почему крупные закупки столичных аэропортов (Шереметьево, Пулково) реже появляются на государственных электронных торговых площадках по сравнению с Казанью. Причины могут быть связаны с объемами авиаперевозок и растущей ролью транзитных рейсов и мультимодальной логистики как внутри страны, так и с международными партнерами.

Председатель правления Ассоциации малых авиапредприятий Сергей Детенышев считает, что затраты на бизнес-залы, дьюти-фри и общепит с алкоголем не вызывают удивления. Однако оценить их можно только в контексте общих расходов.