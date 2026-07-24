В ночь на 24 июля в Зеленодольске произошло ДТП: машина, полная несовершеннолетних жителей Марий Эл, въехала в дерево. Почти все, кто был в машине, погиб. Рассказываем все подробности трагедии.

Автор фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Страшная авария произошла в ночь на 24 июля на трассе Казань – Йошкар-Ола – Волжск. Автомобиль, полный подростков от 15 и до 18 лет, вылетел с дороги и врезался в дерево. Машина моментально загорелась. Из семи человек выжил только один. Все ребята были не местными.

Хронология событий. Как марийские подростки оказались в Татарстане?

Ночь на 24 июля. По трассе Казань – Йошкар-Ола – Волжск едет автомобиль Chevrolet Lanos, набитый подростками 15-18 лет. В машине лишь один взрослый – 30-летний водитель. Все присутствующие – не местные, они из Марий Эл. В одном из телеграм-каналов распространилось видео: в последние минуты жизни кто-то из пассажиров снял поездку на видео, на кадрах машина быстро едет по дороге. Уже через несколько минут на 12-м километре трассы машина врезается в дерево и тут же загорается. Для тушения привлекают 13 единиц техники, 24 пожарных и девять спасателей. Однако почти все погибают прямо на месте.

— По предварительным данным, водитель машины Chevrolet Lanos не справился с управлением и совершил наезд на дерево. На момент ДТП в салоне автомобиля находилось семь человек, шесть из которых погибли на месте ДТП. Один пассажир госпитализирован. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП уточняются, — рассказал начальник отдела ГИБДД ОМВД России по Зеленодольскому району Рамиль Идиятуллин.

Выжил лишь подросток 2010 года рождения. Сначала его доставили в Зеленодольскую ЦРБ, однако позже перевели в ДРКБ. По данным SHOT, выжившего зовут Алан, ему 15 лет. Парень увлекается мини-футболом, участвует в турнирах в своем городе и республике. Подросток находится в шоковом состоянии и не рассказывает детали трагедии. Как сообщили «Вечерней Казани» в пресс-службе ДРКБ, пострадавший получает терапию в полном объеме.

Автор фото: прокуратура РТ

- Состояние оценивается как тяжелое, стабильное, в сознании, дыхание самостоятельное. Ожоговые поверхности площадью около 30% обработаны, - отметили в ДРКБ.

Для установления обстоятельств произошедшего на место аварии выезжал Зеленодольский городской прокурор Дмитрий Ерпелев. Прокуратура организовала проверку, ход следствия взяли на контроль. Следователи возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Глава Зеленодольска Михаил Афанасьев провёл внеплановое заседание комиссии по безопасности дорожного движения. По его итогам принято решение установить на улице Волжской специальное ограждение и комплекс фото- и видеофиксации скоростного режима. Позже на происшествие обратил внимание глава СКР Александр Бастрыкин. Он взял на контроль дело о ДТП и затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

«Это большая трагедия! — написал Афанасьев в социальных сетях. — Будьте внимательны: проверяйте, с кем и где находится ваш ребенок, особенно ночью! Только участие, забота и совместный контроль помогут уберечь их от несчастных случаев. Приношу соболезнования семьям погибших».

Почему произошла трагедия?

По предварительным данным, авария произошла из-за превышения водителем скорости и потери управления авто. Точные обстоятельства произошедшего все еще устанавливаются следствием. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр считает, что «в целом все факторы предвкушали трагедию».

Автоэксперт Дмитрий Золотов с этим не согласился. По его словам, водительский стаж и навыки важнее наличия прав. Лишённый прав человек может быть опытным водителем, и отсутствие документа само по себе не вызывает аварии. Права не гарантируют безопасность, а ДТП случаются из-за конкретных факторов: невнимательность, погода, отвлечение или ошибка в управлении. Он также объяснил, что происходит с машиной после столкновения, и почему оттуда оказывается сложно выбраться.

— Если кузов сминается — двери не открываются. Есть спецсредства для разбивания стёкол, но в такой ситуации не успеваешь сориентироваться. А тем более, они были пристёгнуты или нет? Если бы они были пристёгнуты, они могли не успеть вылезти, потому что в первую очередь сначала дым, потом уже огонь. Они могли задохнуться раньше, чем там был открытый огонь.

Источник: ИД «Вечерняя Казань»

Золотов объяснил, что возгорание начинается в моторном отсеке. Первым гореть начинает пластик, бензин начинает капать на горячий двигатель, следом загораются проводка и все провода — весь этот дым идёт в салон.

Автоюрист ФАР Владлен Копвиллем рассказал, какая ответственность грозит за аварию. В случае, если бы водитель остался жив, его бы привлекли по статье 264 УК РФ (по ней грозит наказание от 8 до 15 лет лишения свободы). Учитывая, что он был без прав и смертей несколько, срок был бы ближе к максимальному. Из-за гибели водителя дело закроют.

- Собственник автомобиля (если это не одно лицо с водителем) будет отвечать по ст.12.7 КоАП РФ - за то, что дал «руль» человеку, не имеющего прав, - объяснил Копвиллем. - Если собственник не погиб, то родители погибших имеют право подать иск на собственника. Если погиб, то на наследников.



Кстати, только вчера аналитики bip.ru проанализировали, владельцы каких машин в России чаще и реже всего попадают в аварии. Самая большая аварийность оказалась как раз у Chevrolet Lanos…

В этом году с участием детей и подростков в Татарстане произошло 206 аварий: две сотни детей травмировались, шестеро погибли. В Марий Эл с начала года произошло 25 ДТП с участием подростков, в которых 2 человека погибли и 20 пострадали (за весь 2025 год жертвами таких аварий стали 6 несовершеннолетних). В ответ на тревожную статистику Госсобрание республики приняло закон о запрете продажи бензина несовершеннолетним — мера вступает в силу 1 марта 2027 года.