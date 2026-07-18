Некогда главный безопасник татарстанской исправительной колонии в Нижних Вязовых Руслан Хикматов назвал себя непричастным к ряду коррупционных преступлений. Прокуратура тем временем требует отправить бывшего силовика за решетку на 10 лет.

Автор фото: Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»

При необходимости мог сам купить «подаренные» осужденным предметы, незаконных действий в пользу «благодетеля» не совершал, а признательные показания подписал, чтобы не попасть в СИЗО и выжить. Ровно такими тезисами защита экс-замдиректора по безопасности ИК-5 Руслана Хикматова пыталась противостоять запрошенному прокуратурой наказанию в прениях сторон.

Бывшему силовику вменяется пять эпизодов получения взяток и шесть эпизодов превышения должностных полномочий — по этим статьям гособвинение просит отправить Хикматова в колонию общего режима на 10 лет, также назначив подсудимому штраф в 700 тысяч рублей. Кроме того, прокуратура запросила бывшему замначальника ИК-5 запрет работы на руководящих должностях в правоохранительных органах сроком на пять лет, лишения спецзвания «подполковник внутренней службы», а также попросила суд конфисковать предметы и денежный эквивалент взяток в доход государства. Общая стоимость незаконного вознаграждения превышает 50 тысяч рублей.

Следствие и прокуратура считают, что в обмен на дубленку, рацию, смарт-часы, кресло и канцтовары замдиректора колонии помогал осужденному за убийство на 18 лет Эльнуру Зейналову отбывать наказание в облегченных условиях. Заключенному позволялось носить телефон, а его сокамерник благодаря «подаркам» Хикматову выбил себе дополнительные свидания, уверены силовики.

Обвинение: «В ходе предварительного следствия Хикматов вину признал полностью»

Уголовное дело Хикматова рассматривает Кировский районный суд Казани, а сторону обвинения по нему поддерживает прокурор Диляра Яфизова. В своей речи на стадии прений сторон представитель надзорного ведомства отметила, что Хикматов на предварительном следствии полностью признавал вину, сотрудничал со следствием и добровольно участвовал в следственных действиях.



На этом основании вину подсудимого Яфизова считает полностью доказанной, а отказ Хикматова от признательных показаний в суде связала с «самозащитой». По мнению стороны обвинения, относиться к новым допросам подсудимого стоит критически.

Автор фото: Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»

Напомним, что задержали бывшего замначальника по безопасности ИК-5 в июле 2025 года — на старте расследования в деле фигурировал лишь один эпизод получения взятки и превышения должностных полномочий. Тогда силовики под незаконным вознаграждением понимали получение Хикматовым от одного из осужденных смарт-часов в обмен на послабление режима. По данным «Вечерней Казани», взяткодатель мог оказаться недоволен уступками Хикматова, «сдав» его правоохранителям.



Так фигурой замначальника колонии заинтересовалась служба собственной безопасности УФСИН России по РТ. Они нашли в действиях Хикматова еще девять преступлений, а после передали все материалы следствию. Как итог, уголовное дело и запрошенный 10-летний срок.



Отметим, что Хикматов стал вторым за три года топ-менеджером колонии, попавшим под каток силовиков. В 2022 году к пятилетнему заключению приговорили бывшего начальника спецучреждения Малика Хуснетдинова. За 160 тысяч рублей он пронес за решетку несколько телефонов для осужденных.

Хикматов: «Я получал от Зейналова подарки»

В ответ на речь прокурора свою позицию в прениях сторон Хикматов построил вокруг самооговора. Хикматов заявил, что вину не признает, поскольку никаких незаконных действий в отношении осужденного Зейналова не совершал, а от него получал лишь подарки.

— Я не создавал привилегированных условий и ни в какие-либо коррупционные отношения не вступал. Я получал от Зейналова подарки. Подарки, но не более. Все эти подарки он дарил мне сам, инициатором которых был тоже он. Я его об этих подарках не просил, не нуждался в них. Взамен я не совершал каких-либо незаконных действий, либо бездействий, — объяснил свою позицию Хикматов.

Отметил подсудимый также и стоимость подаренных вещей, сказав, что если бы ему они были необходимы, то он смог бы сам их купить. Заявил мужчина и о том, что признание вины не говорит о действительно совершенном преступлении, тем более что в показаниях свидетелей обвинения имеются противоречия.

— Ваша честь, я признаю вину частично, а именно: получение в качестве подарка от Зейналова подставку под ручку с парусником, однако прошу учесть, что на момент получения мной данной подставки осужденный Зейналов отбывал наказание в ИК-10 города Менделеевска. Никакого давления на него я оказывать не мог. Кроме того, обстоятельства в указанном эпизоде не имеют места быть, так как на тот момент я не имел отдельного кабинета, и не мог позволять осужденным иметь телефон, и не имел на это каких-либо полномочий, — объяснил Хикматов.

При этом он подчеркнул: часы не просил — их подарил сам осужденный, а Хикматов позднее был удивлен дороговизне этого подарка — и это подтверждают СМС-сообщения, имеющиеся в деле. Также подсудимый обратил внимание на нестыковки в версии следствия: из обвинения следует, что забирал у Зейналова телефон, когда на самом деле находился в отпуске.



Не признал совсем Хикматов получение дубленки и рации от Зейналова. При этом «выбитые» дополнительные свидания для друга Зейналова подсудимый считает законными.



— В ходе предварительного следствия я давал признательные показания. Я говорил все это, так как опасался за свою безопасность, а также безопасность своих родных. Моя правда была никому не нужна. Мне сказали: «Хочешь правды? Будешь искать в суде», — заявил в прениях Хикматов, отметив, что признался во всем, чтобы не попасть в СИЗО.



Мужчина опасается за свою жизнь, поскольку ему известно об издевательствах над бывшими сотрудниками колонии, попавших за решетку. Ожидается, что на следующем процессе подсудимый выступит с последним словом.