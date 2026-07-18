Подозреваемого в убийстве в казанском парке после пьяной ссоры задержали
Известно, что мужчину зарезали.
В Советском районе Казани утром 17 июля нашли тело 36-летнего мужчины с ножевым ранением в груди. Труп обнаружили в парке одного из жилых комплексов. Следственный комитет Татарстана сразу возбудил уголовное дело об убийстве.
Подозреваемого задержали быстро — им оказался 37-летний приятель погибшего. По версии следствия, оба выпивали, между ними вспыхнула ссора, и гость схватился за нож. Сейчас следователи готовят ходатайство в суд об аресте задержанного и выясняют все детали случившегося.
Ранее мы писали, что жителя Казани подозревают в убийстве знакомого. Преступление произошло во время посиделок в доме по улице Беломорской.
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