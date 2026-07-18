Открытое горение на складе ликвидировано.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Ночью украинские беспилотники ударили по логистическому центру Wildberries в городе Котовск Тамбовской области. Как сообщил глава региона Евгений Первышов, погибли семь сотрудников ночной смены, ещё 24 человека пострадали. Раненых сейчас лечат в больницах Котовска и Тамбова.

На место быстро стянули скорые, пожарных, спасателей МЧС и полицию. Открытое горение на территории склада уже ликвидировали, тушение продолжается.

Первышов принёс соболезнования семьям погибших и пообещал помощь.

Ранее мы писали, что атаки беспилотников поменяли систему безопасности Татарстана. Минцифры республики вместе с операторами строит новые вышки, но развитию мешают старые-новые проблемы: жители боятся облучения, а темпы строительства отстают.

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