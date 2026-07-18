Семь человек погибли при атаке дронов ВСУ на склад Wildberries под Тамбовом
Открытое горение на складе ликвидировано.
Ночью украинские беспилотники ударили по логистическому центру Wildberries в городе Котовск Тамбовской области. Как сообщил глава региона Евгений Первышов, погибли семь сотрудников ночной смены, ещё 24 человека пострадали. Раненых сейчас лечат в больницах Котовска и Тамбова.
На место быстро стянули скорые, пожарных, спасателей МЧС и полицию. Открытое горение на территории склада уже ликвидировали, тушение продолжается.
Первышов принёс соболезнования семьям погибших и пообещал помощь.
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