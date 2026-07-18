Происшествия
18 июля 08:29
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«Вечерняя Казань»

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Семь человек погибли при атаке дронов ВСУ на склад Wildberries под Тамбовом

Открытое горение на складе ликвидировано.

Семь человек погибли при атаке дронов ВСУ на склад Wildberries под Тамбовом

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Ночью украинские беспилотники ударили по логистическому центру Wildberries в городе Котовск Тамбовской области. Как сообщил глава региона Евгений Первышов, погибли семь сотрудников ночной смены, ещё 24 человека пострадали. Раненых сейчас лечат в больницах Котовска и Тамбова.

На место быстро стянули скорые, пожарных, спасателей МЧС и полицию. Открытое горение на территории склада уже ликвидировали, тушение продолжается.

Первышов принёс соболезнования семьям погибших и пообещал помощь.

Ранее мы писали, что атаки беспилотников поменяли систему безопасности Татарстана. Минцифры республики вместе с операторами строит новые вышки, но развитию мешают старые-новые проблемы: жители боятся облучения, а темпы строительства отстают.

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