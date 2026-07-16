Общество
16 июля 13:36
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«Вечерняя Казань»

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Очереди на казанские заправки бьют рекорды

Из-за дефицита топлива водителям приходится проводить на АЗС несколько часов.

Очереди на казанские заправки бьют рекорды

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Ситуация с топливом в столице республики не меняется — на АЗС продолжают формироваться километровые очереди машин, в которых водители проводят несколько часов. Также на заправках сохраняется дефицит топлива.

Автор фото: russiabase.ru

По данным сервиса russiabase.ru, многие в принципе заправки приостановили работу. Наибольшее количество таких случаев наблюдается в центре города, а также в Кировском и Ново-Савиновском районах. За последнюю неделю сильнее всего подскочили цены на премиальный бензин — АИ-98 и выше подорожал на 4,53 рубля и теперь стоит 98,40 рубля. Остальные марки топлива растут медленнее. Средняя цена бензина поднялась до 71,34 рубля за литр. Еще быстрее растет стоимость на частных АЗС, где в некоторых случаях за литр АИ-92 просят 120 рублей.

Ранее в материале «Вечерней Казани» мы разбирались, что действительно движет людьми из очереди на бензоколонку, и какие неочевидные причины спровоцировали нехватку топлива. В правительстве Татарстана считают, что дефицит бензина связан с теми, кто закупает топливо впрок, а не из-за текущей нужды.

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