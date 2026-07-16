Остальное топливо прибавило понемногу, но цены всё равно идут вверх.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане резко подскочил в цене премиальный бензин. По данным Росстата, за неделю с 7 по 13 июля литр АИ-98 и выше подорожал на 4,53 рубля и теперь стоит 98,40 рубля. Ещё на прошлой неделе он обходился в 93,87 рубля.

Остальные марки топлива растут медленнее. Средняя цена бензина поднялась до 71,34 рубля за литр. АИ-92 прибавил 13 копеек и стоит 68,11 рубля, АИ-95 — 73,85 рубля, дизель — 81,65 рубля. При этом в республике топливо всё ещё дешевле, чем в среднем по Приволжскому округу.

Это не первый скачок цен за последнее время. Неделей раньше дорожали все марки бензина и дизель. Причина — перебои с поставками, которые тянутся с конца мая. Уже больше шестидесяти регионов ввели ограничения на отпуск топлива. В Татарстане они действуют на отдельных заправках и в некоторых сетях, но без официального решения властей.

Ранее мы писали, что мошенники спекулируют на желании татарстанцев запастись бензином. Преступники постоянно создают новые схемы обмана, заставляют детей вскрывать родительские сейфы, а пенсионеров — отдавать накопленное за целую жизнь. Власти продумывают защиту, но люди сами ее игнорируют.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.