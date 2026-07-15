Татнефть построит завод для добычи лития из попутных вод
Технология уже промышленная, компания ищет площадки в других регионах и за рубежом.
Татнефть всерьёз занялась литием. Как рассказал глава компании Наиль Маганов на Нефтяном саммите Татарстана, компания строит завод мощностью 30 тысяч тонн сорбентов. С их помощью из попутных вод месторождений будут извлекать ценный металл.
По словам Маганова, для компании это уже не эксперимент, а готовая промышленная технология. Причём мощностей хватит не только на воду, которую добывают в самом Татарстане. Татнефть уже ищет площадки в других регионах России и за её пределами, пробурила практические скважины и получает первые результаты.
Ранее сообщалось, что Татнефть поставит в Кировскую область дополнительно 700 тонн бензина. Благодаря помощи Татарстана заправки смогут работать несколько дней.
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