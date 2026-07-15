Экономика
15 июля 08:39
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«Вечерняя Казань»

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Татнефть построит завод для добычи лития из попутных вод

Технология уже промышленная, компания ищет площадки в других регионах и за рубежом.

Татнефть построит завод для добычи лития из попутных вод

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Татнефть всерьёз занялась литием. Как рассказал глава компании Наиль Маганов на Нефтяном саммите Татарстана, компания строит завод мощностью 30 тысяч тонн сорбентов. С их помощью из попутных вод месторождений будут извлекать ценный металл.

По словам Маганова, для компании это уже не эксперимент, а готовая промышленная технология. Причём мощностей хватит не только на воду, которую добывают в самом Татарстане. Татнефть уже ищет площадки в других регионах России и за её пределами, пробурила практические скважины и получает первые результаты.

Ранее сообщалось, что Татнефть поставит в Кировскую область дополнительно 700 тонн бензина. Благодаря помощи Татарстана заправки смогут работать несколько дней.

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