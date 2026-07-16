Общество
16 июля 14:07
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«Вечерняя Казань»

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ИИ-ассистент МТС помог закупщикам ТГК-16 кратно сократить время обработки заявок

В основе решений лежат доработанные большие языковые модели (LLM), адаптированные под специфику закупочной деятельности.

ИИ-ассистент МТС помог закупщикам ТГК-16 кратно сократить время обработки заявок

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

МТС, цифровая экосистема, сообщает о реализации проекта по внедрению ИИ-ассистента в закупочную деятельность одной из крупнейших российских генерирующих компаний АО «ТГК-16». Решение помогает отделу закупок предприятия оперативно анализировать коммерческие предложения от потенциальных подрядчиков и поставщиков, определяя их соответствие запросу заказчика, а также проверяя обоснованность цены. В результате точность анализа предложений составляет не менее 95%, а время обработки заявок сократилось в разы.

Для автоматизации наиболее трудоемких операций в закупочной деятельности АО «ТГК-16», МТС разработала два взаимосвязанных ИИ-инструмента. Первый из них — модуль «Ценовой анализ» — автоматически сопоставляет позиции из технического задания с товарами в коммерческих предложениях поставщиков, рассчитывая среднерыночную и плановую цену, а также проверяя обоснованность начальной максимальной цены контракта. Второй, «Технический анализ», берёт на себя проверку соответствия поступивших предложений от участников закупочных процедур исходному запросу: система сравнивает технические характеристики товаров, сроки поставки, количество и единицы измерения, опираясь на извещение о закупке.

До внедрения цифровых инструментов анализ коммерческих предложений от поставщиков был исключительно ручной задачей. Ситуация осложнялась ещё и тем, что документы поступали в разных форматах — в Excel, PDF или Word, что требовало дополнительных усилий по их анализу. Процесс был крайне трудоемким, создающим задержки в процессе закупок, и даже несмотря на скрупулезную работу закупщика, существовал риск ошибки.

«Реализованный с ТГК-16 проект демонстрирует, как технологии могут решать реальные бизнес-задачи и менять подход к управлению закупками в крупных компаниях. ИИ-«ассистент», разработанный для закупщиков предприятия, автоматически извлекает, структурирует и анализирует данные из разноформатных документов, проводит поиск товаров, сравнивает их характеристики и производит вычисления, выполняя роль цифрового ассистента. За счет минимизации рутинных операций и многочасового анализа, сотрудники могут сосредоточиться на более сложных и стратегических задачах - проведении точечной сверки, подведении итогов торгов и других важных процессах. Так, решения МТС на базе ИИ помогают бизнесу ускорять принятие решений и повышать точность работы с большими объёмами данных», — рассказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

«С разработкой и внедрением цифровых ассистентов, специалисты, задействованные в закупках, получили вспомогательный инструмент для первичной обработки большого массива данных. Примечательно, что точность распознавания данных составляет, как правило, не менее 95%, а количество ошибок, связанных с так называемыми «галлюцинациями» искусственного интеллекта, удалось свести к минимуму уже на этапе предпроектной подготовки. Особенно ценным оказалось автоматическое выявление «отказных» коммерческих предложений: система практически мгновенно определяет несоответствия по ключевым критериям, позволяя не тратить время на заведомо неподходящие заявки.

При этом цифровые агенты не заменяют человека, а усиливают его компетенции и повышают корректность полученных результатов. Финальная верификация результатов всегда остается за сотрудником. Освободившись от механической проверки сотен позиций, множества неструктурированных документов, специалисты могут глубже погружаться в содержательный анализ, повышая общее качество закупочной документации и закупочных процедур в целом. Наш проект с МТС также был отмечен и отраслевым сообществом – в конце мая 2026 года генерирующая компания стала победителем корпоративной премии «ВЕХА» за внедрение искусственного интеллекта в закупках. Награда вручена в рамках IV Всероссийской конференции «Практика лидеров 2026» в Санкт-Петербурге», — отметил генеральный директор АО «ТГК-16» Эдуард Галеев.

В основе решений лежат доработанные большие языковые модели (LLM), адаптированные под специфику закупочной деятельности. Они развернуты на российской платформе MWS GPT, разработанной дочерней компанией МТС — МТС Web Services, и функционируют в центрах обработки данных МТС на территории России. При этом обрабатываемые данные — коммерческие предложения и заявки участников закупок — являются публично доступными, поскольку размещаются на электронных торговых площадках и в Единой информационной системе (zakupki.gov.ru). Они не содержат государственной тайны, персональных данных или иной информации, подпадающей под режим коммерческой тайны, что полностью соответствует требованиям информационной безопасности.

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