В республике прогнозируют выпадение 30-100 процентов от месячной нормы осадков.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В пятницу, 17 июля, и в ночь на 18 июля в Татарстане ожидаются сильные дожди и ветер с порывами до 20 метров в секунду, местами прогнозируется град. На преобладающей территории региона прогнозируется выпадение 20-60 миллиметров осадков, то есть 30-100 процентов от месячной нормы. Сильнее всего это коснется южных районов. Ухудшение погоды связано с образованием активного циклона, предупредили в ГУ МЧС по республике.

Жителям рекомендуется не подходить к рекламным конструкциям, вывескам дорожным знакам и ЛЭП, а также не парковать рядом с ними автомобиль. Не следует прятаться от ветра около стен домов из-за риска падения кровли. Обладателям частных домов нужно проверить надежность построек во дворах. По возможности стоит остаться дома, плотно закрыть окна, убрать с балконов плохо закрепленные предметы. Татарстанцев также просят не оставлять детей без присмотра.

Ранее сообщалось, что циклон «Бернадетт», из-за которого в Калининграде начался шторм, движется в сторону Татарстана, однако он уже теряет силу. Атмосферный вихрь «постепенно заполняется», из-за чего явление переходит в завершающую фазу.

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