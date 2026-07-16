Общество
16 июля 13:44
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«Вечерняя Казань»

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Российские банки требуют смягчить режим блокировок при снятии наличных

Финансовые организации хотят предоставить жителям возможность доказать законность проводимых операций, даже если они попали под признаки мошенничества.

Российские банки требуют смягчить режим блокировок при снятии наличных

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Решение об ограничении снятия наличных в случае подозрения на мошенничество хотят оставить на усмотрение банков. Соответствующий отзыв на третий пакет мер по борьбе с мошенничеством «Антифрод 3.0» Национальный совет финансового рынка направил в Минфин, Минцифры и Центробанк. Об этом сообщает «Ъ».

Финансовые организации хотят предоставить клиентам возможность доказать законность снятия денег, даже если операция имеет признаки мошенничества. Подобную практику предлагается распространить и на другие случаи, однако при условии возмещения финансов в случае их потери.

Ранее сообщалось, что за текущий год мошенники украли у жителей Татарстана 2,1 миллиарда рублей. При этом количество таких преступлений снизилось на 43 процента относительно прошлого года. Раскрываемость правонарушений сферы ИТТ в республике составила 26,3 процента.

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