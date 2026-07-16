Финансовые организации хотят предоставить жителям возможность доказать законность проводимых операций, даже если они попали под признаки мошенничества.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Решение об ограничении снятия наличных в случае подозрения на мошенничество хотят оставить на усмотрение банков. Соответствующий отзыв на третий пакет мер по борьбе с мошенничеством «Антифрод 3.0» Национальный совет финансового рынка направил в Минфин, Минцифры и Центробанк. Об этом сообщает «Ъ».

Финансовые организации хотят предоставить клиентам возможность доказать законность снятия денег, даже если операция имеет признаки мошенничества. Подобную практику предлагается распространить и на другие случаи, однако при условии возмещения финансов в случае их потери.

Ранее сообщалось, что за текущий год мошенники украли у жителей Татарстана 2,1 миллиарда рублей. При этом количество таких преступлений снизилось на 43 процента относительно прошлого года. Раскрываемость правонарушений сферы ИТТ в республике составила 26,3 процента.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.