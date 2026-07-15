В 2026 году мошенники украли у жителей Татарстана 2,1 миллиарда рублей
При этом число подобных преступлений снизилось на 43 процента.
Всего за полгода мошенники украли у жителей Татарстана 2,1 миллиарда рублей. Об этом на пресс-конференции сообщил прокурор отдела по надзору за следствием в органах внутренних дел управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры республики Алмаз Фаттахов.
Сравнивая первые пол года 2025 и 2026 года, число мошеннических преступлений в Татарстане снизилось с 14,9 тысячи до 8,4 тысячи - на 43 процента. Из этого числа 4,5 тысячи пришлось на мошенничества, 1,3 тысячи - на кражи с банковских счетов, еще 708 преступлений - на неправомерный доступ к компьютерной информации.
При этом раскрываемость преступлений сферы ИТТ в республике - 26,3 процента.
Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать жителей Татарстана при покупке бензина. Цена за литр доходит до 150 рублей, но жителей это не останавливает.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Речь идет о церкариях, которые проникают под кожу и вызывают у человека сильный зуд.
Благодаря помощи Татарстана заправки смогут работать несколько дней.
Поставки топлива идут по графику. Запасов достаточно.
Больше всего авто эвакуируют из Советского района.
Американский лидер считает, что эскалация поможет урегулировать конфликт.
В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.