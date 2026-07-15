Происшествия
15 июля 10:56
Автор материала:
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Дилия Мингазова

Журналист

В 2026 году мошенники украли у жителей Татарстана 2,1 миллиарда рублей

При этом число подобных преступлений снизилось на 43 процента.

В 2026 году мошенники украли у жителей Татарстана 2,1 миллиарда рублей

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Всего за полгода мошенники украли у жителей Татарстана 2,1 миллиарда рублей. Об этом на пресс-конференции сообщил прокурор отдела по надзору за следствием в органах внутренних дел управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры республики Алмаз Фаттахов.

Сравнивая первые пол года 2025 и 2026 года, число мошеннических преступлений в Татарстане снизилось с 14,9 тысячи до 8,4 тысячи - на 43 процента. Из этого числа 4,5 тысячи пришлось на мошенничества, 1,3 тысячи - на кражи с банковских счетов, еще 708 преступлений - на неправомерный доступ к компьютерной информации.

При этом раскрываемость преступлений сферы ИТТ в республике - 26,3 процента.

Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать жителей Татарстана при покупке бензина. Цена за литр доходит до 150 рублей, но жителей это не останавливает.

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