Происшествия
15 июля 12:08
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«Вечерняя Казань»

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В Татарстане задержали подростков, угнавших авто у главы предприятия

За кражу машины молодым людям грозит до пяти лет лишения свободы.

В Татарстане задержали подростков, угнавших авто у главы предприятия

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Буинском районе республики полицейские нашли угнанную ранее «Шевроле Ниву». Он находился в лесу между Русскими Кищаками и Старыми Тинчали. Подозреваемыми в краже авто оказались студенты из Буинска 16-17 лет, которые признались в содеянном. Молодых людей задержали, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Об угоне сообщил владелец машины, руководитель одного из предприятий района. Он не обнаружил автомобиль на парковке в селе Кият и обратился в полицию. На угонщиков возбудили уголовное дело, по которому им грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Казани из-за долгов эвакуировали два автомобиля — «Ауди» и «БМВ». Их владельцы оказались злостными неплательщиками, накопившими штрафов суммарно в 694 тысячи рублей.

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