В Казани поймали 20 судоводителей, нарушивших правила
Пятерых человек отстранили от управления маломерными судами.
Рейд прошел на Казанке и Волге в столице Татарстана. Инспекторы Центра ГИМС ГУ МЧС России и Казанского ЛУ МВД России на транспорте поймали 20 судоводителей, которые нарушили правила. На них составлены административные материалы. А пятерых человек отстранили от управления. Их транспортные средства поместили на спецстоянку.
К примеру, судоводитель гидроцикла, у которого не было госрегистрации, при проверке документов пытался скрыться от правоохранителей. Его задержали и привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение правил эксплуатации судов, а также управление судном лицом, не имеющим права управления». Гидроцикл поместили на спецстоянку.
В общей сложности начала сезона в Татарстане зафиксировали более 360 нарушений, связанных с управлением маломерными судами. Все нарушители были привлечены к административной ответственности. На спецстоянку поместили 45 водных транспортных средств: гидроциклы, прогулочные катера и моторные лодки, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
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