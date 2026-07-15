Происшествия
15 июля 11:30
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«Вечерняя Казань»

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В Казани наказали эвакуаторщиков, снимавших ролики для соцсетей на Профсоюзной

На платформах транспорта находились люди, которые танцевали для видео.

В Казани наказали эвакуаторщиков, снимавших ролики для соцсетей на Профсоюзной

Автор фото: ГАИ Казани

Многочисленные протоколы составили на водителей эвакуаторов, которые ночью остановились на проезжей части улицы Профсоюзной в Казани с целью снять ролик и выложить в интернет. На платформах транспорта находились люди, которые танцевали для видео. Подобная «парковка» сильно мешала другим участникам движения, сообщает пресс-служба ГАИ Казани.

В итоге наказание получили четыре водителя. Их оштрафовали за умышленное создание помех, сломанные тормоза, неисправность рулевого управления, отсутствие полиса ОСАГО и диагностической карты. Также инспекторы обнаружили изменение конструкции авто — владельцы добавили дополнительные световые приборы, козырьки, инструментальные ящики и кондиционеры. Часть авто отправили на штрафстоянку и сняли с учета в ГАИ.

Ранее татарстанец пытался дать сотруднику ГАИ взятку в пять тысяч рублей. Он хотел избежать наказания за выезд на встречную полосу, однако инспектор деньги не взял и сообщил о попытке откупиться в полицию.

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