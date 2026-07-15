В Казани наказали эвакуаторщиков, снимавших ролики для соцсетей на Профсоюзной
На платформах транспорта находились люди, которые танцевали для видео.
Многочисленные протоколы составили на водителей эвакуаторов, которые ночью остановились на проезжей части улицы Профсоюзной в Казани с целью снять ролик и выложить в интернет. На платформах транспорта находились люди, которые танцевали для видео. Подобная «парковка» сильно мешала другим участникам движения, сообщает пресс-служба ГАИ Казани.
В итоге наказание получили четыре водителя. Их оштрафовали за умышленное создание помех, сломанные тормоза, неисправность рулевого управления, отсутствие полиса ОСАГО и диагностической карты. Также инспекторы обнаружили изменение конструкции авто — владельцы добавили дополнительные световые приборы, козырьки, инструментальные ящики и кондиционеры. Часть авто отправили на штрафстоянку и сняли с учета в ГАИ.
Ранее татарстанец пытался дать сотруднику ГАИ взятку в пять тысяч рублей. Он хотел избежать наказания за выезд на встречную полосу, однако инспектор деньги не взял и сообщил о попытке откупиться в полицию.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Речь идет о церкариях, которые проникают под кожу и вызывают у человека сильный зуд.
Благодаря помощи Татарстана заправки смогут работать несколько дней.
Поставки топлива идут по графику. Запасов достаточно.
Больше всего авто эвакуируют из Советского района.
Американский лидер считает, что эскалация поможет урегулировать конфликт.
В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.