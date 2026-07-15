В ходе рейда на дорогах Казани 2 авто арестовали из-за долга в 694 тысячи рублей
«БМВ» и «Ауди», владельцы которых не погасили штрафы, отправили на специализированную стоянку.
В столице республики во время рейда на дорогах обнаружили несколько десятков должников по штрафам за нарушение ПДД. В итоге сотрудники ГАИ вместе с представителями ГУ ФССП изъяли два авто — «Ауди» и «БМВ», владельцы которых имеют долги в 134 тысячи и 560 тысяч рублей соответственно. Машины отправили на штрафстоянку, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Казани.
Поиск проводился с помощью интеллектуальной системы «Паутина». Она позволяет в режиме реального времени идентифицировать машины, владельцы которых имеют привычку не погашать свои долги.
Ранее во время подобного рейда в Казани попались пять водителей-должников. Самым крупным нарушителем оказался владелец Hyundai Solaris — он задолжал по штрафам ГИБДД больше 166 тысяч рублей.
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