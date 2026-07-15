Казанца накажут за ЧП на воде, в котором пострадали дети
Мужчина не справился с буксировкой аттракциона.
На 57-летнего жителя Казани завели уголовное дело после опасной ситуации на воде. Он управлял гидроциклом на реке Карамалке Камско-Устьинского района и буксировал водный аттракцион. На нем находились его знакомый и трое детей.
В какой-то момент мужчина не справился с управлением и врезался в понтонный пирс. Из-за этого двое детей получили тяжкий вред здоровью. Казанцу предъявили обвинение по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщили в СУ СК России по Татарстану.
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