Мальчика направили в реанимацию.

Автор фото: ГУ МЧС России по Татарстану

На пляже озера в Буинске тонул 12-летний мальчик. Там дежурили спасатели, которые поспешили на помощь ребенку, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Благодаря оперативным действиям ребенка удалось спасти. Его вынесли на берег и провели реанимационные мероприятия. Затем передали бригаде скорой помощи и госпитализировали в реанимационное отделение Буинской ЦРБ.

Ранее сообщалось, что спасатели достали из елабужского пруда тело утонувшего мужчины. Причиной трагедии стало купание в необорудованном месте.

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