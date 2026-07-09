Происшествия
9 июля 18:34
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«Вечерняя Казань»

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Спасатели вытащили из озера тонувшего ребенка в Татарстане

Мальчика направили в реанимацию.

Спасатели вытащили из озера тонувшего ребенка в Татарстане

Автор фото: ГУ МЧС России по Татарстану

На пляже озера в Буинске тонул 12-летний мальчик. Там дежурили спасатели, которые поспешили на помощь ребенку, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Благодаря оперативным действиям ребенка удалось спасти. Его вынесли на берег и провели реанимационные мероприятия. Затем передали бригаде скорой помощи и госпитализировали в реанимационное отделение Буинской ЦРБ.

Ранее сообщалось, что спасатели достали из елабужского пруда тело утонувшего мужчины. Причиной трагедии стало купание в необорудованном месте.

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