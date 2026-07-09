Двух детей спасли из пожара в Альметьевске
Загорелись б/у вещи на первом этаже многоквартирного дома.
В многоквартирном доме на улице Белоглазова в Альметьевске случился пожар. Там на первом этаже загорелись б/у вещи. Площадь возгорания составила полтора «квадрата», сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.
Пожарные вывели из задымленного подъезда ребенка, на него надели специальную маску. Также еще одного несовершеннолетнего смогли снять благодаря трехколенной лестнице с балкона второго этажа. Трое человек вышли сами. Предварительно, причина пожара — поджог.
Ранее сообщалось, что при пожаре в многоэтажке в Набережных Челнах пострадала пенсионерка. Детей пришлось выводить из задымлённого подъезда.
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