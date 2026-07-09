Загорелись б/у вещи на первом этаже многоквартирного дома.

Автор фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В многоквартирном доме на улице Белоглазова в Альметьевске случился пожар. Там на первом этаже загорелись б/у вещи. Площадь возгорания составила полтора «квадрата», сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Пожарные вывели из задымленного подъезда ребенка, на него надели специальную маску. Также еще одного несовершеннолетнего смогли снять благодаря трехколенной лестнице с балкона второго этажа. Трое человек вышли сами. Предварительно, причина пожара — поджог.

Автор фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Ранее сообщалось, что при пожаре в многоэтажке в Набережных Челнах пострадала пенсионерка. Детей пришлось выводить из задымлённого подъезда.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.