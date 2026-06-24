Детей пришлось выводить из задымлённого подъезда.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Вечером 24 июня в Набережных Челнах произошел пожар. Огонь вспыхнул в квартире верхнего этажа девятиэтажного дома на Московском проспекте, сообщает Главное управление МЧС России по Татарстану.

В квартире загорелись мебель и телевизор, подъезд быстро заволокло густым и едким дымом. Пострадала 79‑летняя хозяйка, она попала больницу с отравлением продуктами горения.

Пожарным пришлось спасать также жильцов соседней квартиры. Двухлетнего мальчика и 12‑летнюю девочку эвакуировали по лестнице в специальных масках от дыхательных аппаратов на сжатом воздухе. Ребятишки не пострадали, после осмотра медиками их передали родным.

Сейчас на месте работают специалисты Государственного пожарного надзора. Возможно, причиной пожара стал аварийный режим работы электроприбора.

‎Главное управление МЧС России по Татарстану напоминает о том, что необходимо ‎следить за состоянием электропроводки и электрооборудования; ‎выключать электроприборы из сети при уходе из помещения. Не следует ‎допускать перегрузки электросети.

Ранее из пожара в Татарстане спасли женщину и мужчину. Предварительно, дом воспламенился из-за сигареты.

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