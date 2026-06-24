Мужчина еще и пытался дать взятку сотруднику полиции.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Суд рассмотрел уголовное дело 40-летнего жителя Чистополя и признал его виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения и покушении на мелкое взяточничество.

Согласно материалам дела, 16 декабря 2025 года на улице Абрамова в селе Лебяжье инспектор ДПС остановил легковой автомобиль, управлял которым пьяный мужчина. До этого его уже наказывали административным штрафом за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

Понимая, что он попался, водитель попытался передать сотруднику полиции деньги за то, чтобы тот не оформлял материалы по данному факту.

В итоге суд приговорил чистопольца к 9 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. К тому же ему запрещено 2 года и 6 месяцев заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

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