Образование
20 июня 09:34
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«Вечерняя Казань»

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Арабский язык начнут изучать в российских школах с 1 сентября

Программа уже утверждена, олимпиады по арабскому идут третий год.

Арабский язык начнут изучать в российских школах с 1 сентября

Автор фото: dumrt.ru

Министр просвещения Сергей Кравцов объявил, что с 1 сентября 2026 года в российских школах официально стартует программа изучения арабского языка. Об этом он рассказал на встрече, посвящённой работе образовательного центра имени шейхи Фатимы бинт Мубарак в гимназии имени Примакова.

Кравцов напомнил, что олимпиада по арабскому языку проводится в России уже три года, и интерес к языку растёт. Минпросвещения также подготовило и перевело на арабский язык русские народные сказки, книгу о России и произведения российских писателей. Эти материалы уже передали в Объединённые Арабские Эмираты.

Сам образовательный центр был создан в октябре 2024 года и объединяет ресурсы России и ОАЭ для укрепления сотрудничества в сфере образования.

Ранее сообщалось, что школьников начнут учить распознавать фейки по новому учебнику обществознания. Учебник под редакцией Медведева попадёт в школы с 1 сентября 2026 года.

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