Даже подсказка в контексте не помогла.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В 2026 году самым коварным словом на ЕГЭ по русскому языку стало «преддверие». Об этом журналистам рассказал руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов Роман Дощинский. Школьники не могли правильно написать его, даже когда рядом стояли подсказки: «в преддверии праздников», «в преддверии юбилеев», «в преддверии выходных». Многие просто не узнали слово.

Дощинский объяснил это просто: чем меньше словарный запас, тем хуже орфография. Рецепт старый — больше читать. При этом в целом экзамен сдали лучше, чем в прошлом году. Средний балл вырос до 63,06, а число высокобалльников (от 61 балла) прибавилось на 56 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что глава Рособрнадзора развеял миф о низком уровне знаний «поколения ЕГЭ». Анзор Музаев заявил, что именно эти люди строят космодромы и создают высокие технологии.

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