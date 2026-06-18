Образование
18 июня 08:38
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«Вечерняя Казань»

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В Татарстане 239 учителей начнут вести кружки по ИИ

Каждому педагогу выплатят по 258 тысяч рублей.

В Татарстане 239 учителей начнут вести кружки по ИИ

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане запускают масштабный проект по искусственному интеллекту для школьников и студентов. Уже в сентябре в школах и колледжах откроются ИИ-кружки, а вести их будут 239 учителей и 100 педагогов колледжей. Каждый получит солидную единовременную выплату — 258 тысяч рублей. Список преподавателей уже утверждён.

Отбор прошли те, у кого нагрузка не меньше 18 часов в неделю и кто представил продуманный план занятий. Взамен они обязаны вести кружки минимум год. География широкая: Казань, Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Елабуга, Чистополь и другие районы. В столице кружки появятся в гимназиях №107, 180, 189, школах №18, 24 и многих других.

Ежегодно через эти занятия будут проходить больше 3,5 тысячи учеников 5–8-х классов. Сначала их научат общаться с нейросетями и делать простые проекты, а к седьмому классу они уже смогут создавать собственных ИИ-агентов. Параллельно кружки заработают в колледжах: Казанском техникуме связи, политехнических колледжах Нижнекамска и Лениногорска, Лаишевском технико-экономическом техникуме и других. Здесь ежегодно будут обучаться ещё 1,5 тысячи студентов.

Чтобы учителя были готовы, в республике уже стартовали курсы повышения квалификации — педагоги осваивают нейросети и учатся проектировать ИИ-агентов. Всё это часть республиканской программы развития искусственного интеллекта до 2030 года.

Ранее мы писали, что Казани откроют Цифровой колледж имени Б. Рамеева. Бывший глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин сам занимался данным проектом.

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