В транспортных вузах России появится единый курс по беспилотным системам
В приоритете - подготовка кадров в условиях изменившейся реальности.
С 1 сентября в транспортных вузах России вводится единый курс по беспилотным системам. Об этом заявил глава Минтранса Андрей Никитин в Совете Федерации.
Никитин подчеркнул, что вопрос подготовки кадров в условиях изменившейся реальности сегодня является одним из главных приоритетов министерства, пишет ТАСС.
- На базе РУТ разрабатываются новые специальности и образовательные программы в передовых областях. Это интеллектуальные транспортные системы, цифровые технологии, искусственный интеллект. Дальше они будут реализованы во всех наших отраслевых вузах, - сообщил глава министерства.
Ранее сообщалось, что дипломы в вузах предложили заменить тестами и проектами из-за нейросетей. Также для бакалавров могут ввести единый итоговый экзамен.
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