В приоритете - подготовка кадров в условиях изменившейся реальности.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С 1 сентября в транспортных вузах России вводится единый курс по беспилотным системам. Об этом заявил глава Минтранса Андрей Никитин в Совете Федерации.

Никитин подчеркнул, что вопрос подготовки кадров в условиях изменившейся реальности сегодня является одним из главных приоритетов министерства, пишет ТАСС.

- На базе РУТ разрабатываются новые специальности и образовательные программы в передовых областях. Это интеллектуальные транспортные системы, цифровые технологии, искусственный интеллект. Дальше они будут реализованы во всех наших отраслевых вузах, - сообщил глава министерства.

Ранее сообщалось, что дипломы в вузах предложили заменить тестами и проектами из-за нейросетей. Также для бакалавров могут ввести единый итоговый экзамен.

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