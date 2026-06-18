Образование
18 июня 07:59
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«Вечерняя Казань»

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Школам Татарстана выделят 44 млн рублей на проект «Физико-химический прорыв»

С осени ученики 5–8-х классов начнут ставить опыты и изучать естественные науки на практике.

Школам Татарстана выделят 44 млн рублей на проект «Физико-химический прорыв»

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане запускают новый образовательный проект для школьников. На «Физико-химический прорыв» из бюджета выделят 44 миллиона рублей, сообщается на сайте госзакупок. Деньги пойдут на факультативные занятия для учеников 5–8-х классов, где упор сделают на эксперименты и практику.

Проект разобьют на два этапа. Сначала подготовят программы, методички, запустят цифровую платформу и отберут педагогов. А уже осенью 2026 года начнутся сами занятия. Для школьников разработают восемь программ разного уровня сложности, причём 70 процентов времени отведут практическим работам. Ученикам выдадут учебные пособия и наборы для опытов, чтобы можно было экспериментировать своими руками. Отдельно проработают вопросы безопасности в лабораториях.

Также создадут онлайн-платформу, где можно будет записаться на занятия и работать с материалами. Учителя пройдут специальную подготовку.

Ранее мы писали, что российские школьники будут изучать второй иностранный язык по выбору. В Минпросвещения опровергли информацию об обязательности этого предмета.

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