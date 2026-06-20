Призовой фонд составил почти 9 миллионов рублей.

Автор фото: пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов побывал на Казанском ипподроме, где по традиции прошли конные скачки в честь Сабантуя. Зрители увидели 13 заездов, а общий призовой фонд соревнований составил 8,7 миллиона рублей. Кроме самих забегов, гостей ждали выставка и концерт.

Автор фото: пресс-служба раиса Татарстана Автор фото: пресс-служба раиса Татарстана Автор фото: пресс-служба раиса Татарстана Автор фото: пресс-служба раиса Татарстана

Скачки стали своеобразным разогревом перед главным праздником. Основные торжества Сабантуя развернутся 20 июня сразу на трёх площадках Казани: в Берёзовой роще посёлка Мирный, в Берёзовой роще Дербышек и в лесопарке у озера Лебяжье.

Ранее мы писали, что приготовили для жителей Казани организаторы Сабантуя на Лебяжьем. Добраться до площадки можно будет на бесплатных шаттлах.

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