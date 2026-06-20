Общество
20 июня 02:03
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«Вечерняя Казань»

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Суд отказался дать ПСО «Казань» отсрочку по налоговому долгу

Речь идет о сумме более 1 миллиарда рублей.

Суд отказался дать ПСО «Казань» отсрочку по налоговому долгу

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

ПСО «Казань» не удалось получить отсрочку исполнения мирового соглашения с налоговой. Арбитражный суд Татарстана отказал компании, просившей  приостановить взыскание до 30 октября 2026 года.  

Компания нарушила график платежей по мировому соглашению на сумму 2,54 миллиарда рублей, заключенному весной 2025 года в рамках дела о банкротстве застройщика. Оставшиеся 1,16 миллиарда рублей взыскивают солидарно с ПСО «Казань», заводов «Кварт», «Ариада» и владельца компании Равиля Зиганшина, которые являются поручителями по этому соглашению.  

Компания просила отсрочку в связи с тем, что Роскосмос должен перечислить ПСО «Казань» как генподрядчику свыше  2,3 миллиарда рублей за вторую очередь космодрома «Восточный». Однако эти доводы суд во внимание не принял.

Ранее мы писали, что «Иннополис» подал иск о банкротстве ПСО «Казань» Зиганшина на 1,9 миллиарда рублей. Заявление направлено в Арбитражный суд Татарстана.

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