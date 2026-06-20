Развитие «Движения Первых» в республике обсудили в Казани
Раис Татарстана подчеркнул важную роль движения в воспитании молодого поколения.
В Доме правительства Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с Героем России, председателем правления «Движение Первых» Артуром Орловым.
Главная цель движения, созданного в 2022 году по инициативе президента России - содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи, воспитание детей, организация досуга, создание равных возможностей для всестороннего развития и самореализации молодого поколения.
В школах и молодежных центрах республики сегодня работают 1815 первичных отделений «Движения Первых», в которые входят более 393 тысяч юных татарстанцев, пишет пресс-служба раиса РТ.
На встрече обсуждались вопросы сотрудничества для дальнейшего развития «Движения Первых» в республике, которое, как подчеркнул Рустам Минниханов, играет важную роль в воспитании молодого поколения, создании условий для самореализации молодых.
Ранее Путин и Минниханов обсудили цену новых скоростных теплоходов. «А-145» и «Метеор» уже работают на маршрутах.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Ограничения действуют до 20 июня.
Вынужденные меры применяются по всей сети АЗС.
Во время масштабных событий службы не забывают о простых местных жителях.
Микроавтобус столкнулся с припаркованным грузовиком.
Сильнее всего подешевели перелеты в Калининград и Минеральные Воды.
Оформить микрозайм «до зарплаты» станет сложнее — из-за новых правил МФО обязаны проверять каждого клиента. Рынок охлаждается, но эксперты предупреждают: есть риск, что заемщики, получившие отказ, начнут обращаться к нелегальным кредиторам.