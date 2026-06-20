Общество
20 июня 03:01
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«Вечерняя Казань»

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Развитие «Движения Первых» в республике обсудили в Казани

Раис Татарстана подчеркнул важную роль движения в воспитании молодого поколения.

Развитие «Движения Первых» в республике обсудили в Казани

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Доме правительства Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с Героем России, председателем правления «Движение Первых» Артуром Орловым.  

Главная цель движения, созданного в 2022 году по инициативе президента России - содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи, воспитание детей, организация досуга, создание равных возможностей для всестороннего развития и самореализации молодого поколения.  

В школах и молодежных центрах республики сегодня работают 1815 первичных отделений «Движения Первых», в которые входят  более 393 тысяч юных татарстанцев, пишет пресс-служба раиса РТ.  

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества для дальнейшего развития «Движения Первых» в республике, которое, как подчеркнул Рустам Минниханов, играет важную роль в воспитании молодого поколения, создании условий для  самореализации молодых.

Ранее Путин и Минниханов обсудили цену новых скоростных теплоходов. «А-145» и «Метеор» уже работают на маршрутах.

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