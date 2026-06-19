Общество
19 июня 23:38
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«Вечерняя Казань»

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На объектах саммита АСЕАН в Казани не допущено нарушений, отчитались в МЧС

В обеспечении безопасности мероприятий и участников было задействовано множество оперативных служб и ведомств.

На объектах саммита АСЕАН в Казани не допущено нарушений, отчитались в МЧС

Автор фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В ГУ МЧС России по Татарстану рассказали, как проводилась охрана площадок и участников саммита Россия — АСЕАН в Казани. В преддверии мероприятия были проведены профилактические визиты на МВЦ «Казань Экспо», гостиницы, проверили транспортную инфраструктуру и объекты культурно-зрелищного назначения.

К обеспечению безопасности привлекли масштабную группировку сил и средств Казанского пожарно-спасательного гарнизона, других оперативных служб и ведомств. Все силы были в режиме повышенной готовности. Также создан постоянно действующий оперштаб.

Как рассказал начальник ведомства, генерал-майор внутренней службы Ирек Кадамов, особое внимание уделялось отработке вопросов организации взаимодействия с персоналом, службами жизнеобеспечения и представителями различных ведомств и силовых структур, координации сил и средств при тушении пожара и спасении людей. Помимо прочего специалисты изучили планировку и особенности объектов. Благодаря этому были созданы все условия для проведения крупного международного мероприятия. Происшествий на объектах не допущено.

Ранее сообщалось, что Казань после проведения саммита АСЕАН задала стандарт для других городов. Татарстан получил высокую оценку со стороны участников форума.

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