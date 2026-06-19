Инспекция обнаружила в заведении порядка 10 нарушений, которые несли опасность для ничего не подозревающих посетителей.

Автор фото: Роспотребнадзор по Татарстану

«Шаверма по-питерски» на улице Ленина в Альметьевске обратила на себя внимание Роспотребнадзора, специалисты которого устроили проверку и нашли не менее 10 нарушений, которые угрожают обедающим там людям. Заведение закрыли на три месяца, сообщает пресс-служба ведомства.

Например, работников не осматривали на наличие гнойничковых заболеваний кожи, более того, сотрудники даже не проходили полный медосмотр. В работе использовалась тара из материалов, которые нельзя мыть, предметов для уборки зала в кафе не хранилось, зато на столах в кухне лежали совершенно посторонние предметы. Сомнения у инспекторов вызвали фритюрные жиры, отсутствие мусорных контейнеров и маркировки утвари для готовой и сырой продукции. Повара даже не имели возможности снять рабочую одежду перед походом в туалет. Они также нарушали последовательность и поточность технологических процессов.

На владельца составили «административку», а материалы передали в суд.

Ранее в Казани временно прекратила работу «Шаурма шоп» на улице Даурской, 11. Там нашли целый ряд нарушений санитарных норм, в том числе — бактерию кишечной палочки.

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