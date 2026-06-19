Старинное здание земской школы в Татарстане продают за 1 рубль
Площадь объекта — более 400 «квадратов».
В Татарстане готовы продать старинное здание земской школы всего за один рубль. Оно находится в селе Кабы Копры Апастовского района. Объект принадлежит к культурному наследию регионального значения.
Школа представляет собой одноэтажное деревянное здание площадью 441,7 «квадрата». Оно построено в стиле эклектики. Здание было возведено в 1897 году.
В конце XIX – начале XX веков земская школа была главным культурно-просветительским центром деревни Кабы Копры. Здесь была своя библиотека, пришкольный сад и огород. До 2014 года в здании располагалась Кабы-Копровская средняя общеобразовательная школа, отметили в Комитете Татарстана по охране объектов культурного наследия.
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