Прямые рейсы запустили из Казани в Ташкент
Полеты выполняются два раза в неделю.
Авиакомпания Nordwind Airlines запустила прямой рейс из столицы Татарстана в узбекистанский Ташкент. Перелеты запланированы два раза в неделю, сообщили в Миндортрансе республики.
Замгендиректора перевозчика Антон Маттис отметил, что рейсы будут выполняться круглый год и на регулярной основе. Из Казани самолет будет вылетать по понедельникам в 23:55, и пятницам – в 23:45. А из Ташкента – по субботам в 6:15, и по вторникам – в 6:25. Полет займет более трех часов.
Ранее сообщалось, что прямой рейс между Казанью и Малайзией предложили запустить на саммите АСЕАН. Инициатива прозвучала во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.
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