Общество
19 июня 18:40
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«Вечерняя Казань»

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Татарстанцев больше других россиян интересует работа ливневок

В дождливую погоду у жителей резко меняется история просмотров в браузере — они чаще проверяют прогноз.

Татарстанцев больше других россиян интересует работа ливневок

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Затяжные дожди, которые никак не могут покинуть республику, повлияли на запросы татарстанцев в интернете — их сильнее всего интересует работа ливневок. Более того, новости о погоде они читали на 23 процента дольше, чем в жаркие летние дни первых двух недель июня. Статистикой делится «Дзен».

Посмотреть погоду жители заходят чаще всего днем с часу до трех. В дожди они перепроверяют прогноз и заглядывают в раздел новостей и после 18:00. Ливни также смещают внимание татарстанцев с пляжа и отдыха на бытовые проблемы, например, как погода влияет на повседневную жизнь.

Напомним, что гроза и град ожидают жителей и во время Сабантуя. Спасатели призывают не прятаться под деревьями и дорожными знаками.

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