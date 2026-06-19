Татарстанцев больше других россиян интересует работа ливневок
В дождливую погоду у жителей резко меняется история просмотров в браузере — они чаще проверяют прогноз.
Затяжные дожди, которые никак не могут покинуть республику, повлияли на запросы татарстанцев в интернете — их сильнее всего интересует работа ливневок. Более того, новости о погоде они читали на 23 процента дольше, чем в жаркие летние дни первых двух недель июня. Статистикой делится «Дзен».
Посмотреть погоду жители заходят чаще всего днем с часу до трех. В дожди они перепроверяют прогноз и заглядывают в раздел новостей и после 18:00. Ливни также смещают внимание татарстанцев с пляжа и отдыха на бытовые проблемы, например, как погода влияет на повседневную жизнь.
Напомним, что гроза и град ожидают жителей и во время Сабантуя. Спасатели призывают не прятаться под деревьями и дорожными знаками.
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