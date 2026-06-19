Общество
19 июня 17:05
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«Вечерняя Казань»

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В России создали свыше 103 тысяч индивидуальных программ реабилитации для детей

Для взрослых таких программ разработали 600 тысяч.

В России создали свыше 103 тысяч индивидуальных программ реабилитации для детей

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Специалисты медико-социальной экспертизы за прошлый год разработали более 103 тысяч детских и около 600 тысяч взрослых индивидуальных программ реабилитации и абилитации. Об этом рассказали в аппарате вице-премьера России Татьяны Голиковой, пишет ТАСС.

Голикова поручила Минтруду совместно с Минкультуры поработать над вопросом формирования показателей, характеризующих доступность объектов и услуг для лиц с нарушением психических, языковых, речевых сенсорных функций. В частности, нужно удостовериться в наличии на объектах информации на ясном языке, применяются ли альтернативная дополнительная коммуникация, сенсорные карты, как идет подготовка персонала.

Ранее сообщалось, что нетрезвых водителей в России хотят принудить пройти реабилитацию. Данный вопрос должны проработать до 2027 года.

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