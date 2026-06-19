Перед медиками стояла сложная задача — удалить пораженный орган, при этом сохранив кровоток от здоровой почки.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казанском онкодиспансере хирурги прооперировали мужчину с опухолью правой почки с тромбом в 12 сантиметров. Об этом рассказали в татарстанском Минздраве.

Опухолевой тромб врос в один из крупнейших сосудов организма – в нижнюю полую вену. Медикам предстояло удалить пораженный орган вместе с опухолевым, сохранив кровоток от здоровой почки. Чтобы тщательно спланировать действия, было проведено дополнительное обследование, в том числе сделали ангиографию нижней полой вены. Это позволило определить оптимальную тактику лечения.

Во время операции хирурги удалили пораженную почку, вскрыли нижнюю полую вену, полностью извлекли опухолевый тромб и восстановили целостность сосуда. Пациента выписали, он продолжает восстановление.

Ранее сообщалось, что пенсионерке с раком печени сделали операцию со сложным наркозом в РКБ Татарстана. У пациентки были другие заболевания, из-за чего применять обычный наркоз оказалось опасно.

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