Казанские хирурги удалили мужчине опухоль почки с 12-сантиметровым тромбом
Перед медиками стояла сложная задача — удалить пораженный орган, при этом сохранив кровоток от здоровой почки.
В Казанском онкодиспансере хирурги прооперировали мужчину с опухолью правой почки с тромбом в 12 сантиметров. Об этом рассказали в татарстанском Минздраве.
Опухолевой тромб врос в один из крупнейших сосудов организма – в нижнюю полую вену. Медикам предстояло удалить пораженный орган вместе с опухолевым, сохранив кровоток от здоровой почки. Чтобы тщательно спланировать действия, было проведено дополнительное обследование, в том числе сделали ангиографию нижней полой вены. Это позволило определить оптимальную тактику лечения.
Во время операции хирурги удалили пораженную почку, вскрыли нижнюю полую вену, полностью извлекли опухолевый тромб и восстановили целостность сосуда. Пациента выписали, он продолжает восстановление.
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